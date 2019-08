Der Altstadtzauber-Flohmarkt rund um den Domplatz in Klagenfurt geht ins Finale. Einige private Standler wollen wegen der Hitze früher aufhören. Offiziell ist um 16 Uhr Schluss.

Die Stadtrichter bitten beim Eintritt ins Flohmarktgelände um eine freiwillige Spende © Weichselbraun

Letztes Rennen um Schnäppchen beim 50. Altstadtzauber-Flohmarkt rund um den Domplatz in Klagenfurt. Tausende Besucher sind seit Samstagfrüh in den engen Gassen unterwegs. Wer noch etwas ergattern möchte, muss sich beeilen. Offizielles Ende des Flohmarktes ist zwar erst um 16 Uhr. Aber die Hitze steigt und lässt auch die vielen Standler gehörig schwitzen. "Wir werden wahrscheinlich früher Schluss machen", sagt ein Pensionisten-Ehepaar, das sich in der Lidmanskygasse positioniert hat. "Es wird jetzt immer heißer". Die Wetterprognose ist tatsächlich "schweißtreibend".