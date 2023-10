Die Digitalisierung wird in Zukunft das österreichische Gesundheitswesen wesentlich beeinflussen und auch optimieren. Das betonte am Dienstag Gesundheits-Minister Johannes Rauch (Grüne) zum Abschluss der Gesundheitsreferenten-Tagung in Pörtschach. Als konkrete Beispiele nannte er die digitale Vorabklärung von Behandlungen, die Telemedizin bis hin zur Etablierung neuer, digitaler Operations-Technologien.