"72 Stunden ohne Kompromiss" ist Österreichs größte Jugend-Sozialaktion. Sie wird seit 2002 alle zwei Jahre von der Katholischen Jugend organisiert. Young Caritas und Hitradio Ö3 sind Organisationspartner. Heuer stellen sich österreichweit rund 5000 Jugendliche in den Dienst der guten Sache. In mehr als 400 Einzelprojekten wird das ganze Land zum Schauplatz gelebter Solidarität.

Kerstin Hornböck (40) vom Referat für Jugendpastoral der Diözese Gurk/Klagenfurt organisiert in Kärnten das Ereignis, das am 18. Oktober um 11 Uhr mit einem Video-Startschuss beginnt. Eineinhalb Jahre lang hat sie das Projekt vorbereitet: "Ich hoffe, dass durch die Aktion wieder mehr junge Kärntner den Weg zur Kirche finden."