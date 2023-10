Einsatzreicher Sonntag für die Feuerwehren in Klagenfurt. Die Kameraden wurden am Nachmittag zu einer Suchaktion an der Glan alarmiert. Ein herrenloses Fahrzeug war im Wasser entdeckt worden.

Kurz darauf gab es Feueralarm. Die Berufsfeuerwehr sowie die FF Hauptwache, die FF St. Martin und die FF Haidach rückten zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand aus. "Es handelte sich Gott sei Dank nur um angebrannte Speisen und um keinen Wohnungsbrand", schreibt die FF Hauptwache auf ihrer Facebook-Seite. In der verrauchten Wohnung befand sich jedoch ein Hund. Er konnte gerettet werden.