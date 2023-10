In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in einen Supermarkt im Bezirk Klagenfurt-Land ein. "Im Inneren richteten sie mit brachialer Gewalt größeren Sachschaden an", teilte die Polizei Sonntagabend mit.

Die Unbekannten schnitten zudem mit einem Winkelschleifer einen Tresor auf. Daraus erbeuteten sie mehrere Zehntausend Euro. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.