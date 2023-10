Sonntagnachmittag steht die Berufsfeuerwehr in Klagenfurt im Einsatz. Im Stadtteil Fischl wurde ein Auto in der Glan entdeckt. Da zunächst nicht klar war, was passiert ist, wurde eine Suchaktion nach Personen gestartet. Mittlerweile konnte Wolfgang Germ, Einsatzleiter von der Berufsfeuerwehr, Entwarnung geben: "Es handelt sich bei dem Pkw um ein Übungsfahrzeug der Landesfeuerwehrschule, die sich in unmittelbarer Nähe befindet." Wie das Auto in den Fluss gelangt ist, ist vorerst noch nicht klar.

Neben der Berufsfeuerwehr wurden auch mehrere Freiwillige Feuerwehren alarmiert. Die Einsatztaucher und ein Kranwagen waren vor Ort. Der Pkw wurde mittlerweile aus dem Wasser geborgen. Auch der Polizeihubschrauber war in der Luft.