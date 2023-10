Die bevorstehende Eisschnelllaufsaison, mit dem Weltcup-Auftakt am 10. November in Japan, ist mit der Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Calgary, der Europameisterschaft in Heerenveen sowie der Sprint-Weltmeisterschaft in Inzell vollgespickt mit Höhepunkten. Inzell ist gerade auch das Stichwort. An diesem Schauplatz legte Eisschnellläuferin Vanessa Herzog zuletzt über die 500 Meter mit 37,99 Sekunden eine Topzeit hin. Das konnte auch der niederländische Superstar Jutta Leerdam nicht verhindern, die eine Viertelsekunde Rückstand hatte.