Es ist ein riesiger Lagerraum, in dem tonnenweise Alttextilien darauf warten, durch Upcycling wieder in einem Second-Hand-Laden ausgestellt zu werden. Und bei der Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums, auch für "Green Jobs", wurden auch einige der von den Sozialen Betrieben Kärnten (SBK) aufbereiteten Röcken getragen. "Unsere Vision hier am neuen Standort ist es, jene Tätigkeiten, die in den verschiedenen Lehrberufen zentral sind, mit Arbeitsstationen abzubilden", schildert Geschäftsführerin Elisabeth Niederer den Anspruch der SBK Kärnten.