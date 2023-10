Nach jahrelanger Führung vom "Autohaus Pammer" in Klagenfurt haben sich Christina (39) und Thomas Pammer (43) dazu entschieden, auf ein Leben in der Landwirtschaft "umzusatteln". Das Unternehmen war zwölf Jahre lang im Besitz von Thomas Pammer, der seine Ausbildung zum Kfz-Techniker in Oberösterreich abgeschlossen hat und vor 25 Jahren nach Kärnten gezogen ist. Seine Frau Christina führte ursprünglich ein eigenes Unternehmen im Bereich der Unternehmensberatung. Beim Kauf ihres Firmenautos lernte sie dann zufällig Thomas kennen. Mit der Zeit entwickelte sich eine romantische Beziehung zwischen den beiden und die ehemalige Marketingchefin unterstützte ihn in Sachen Werbung und Public Relations. Schließlich stellte Thomas sie im Autohaus in der Marketingleitung ein, während er sich um den Verkauf kümmerte.