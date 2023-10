Es war der symbolträchtigste Moment des Abends: Dreieinhalb Jahrzehnte wachte Konditormeister Josef Politzky auf einem Foto im "Le Café" in Velden am Wörthersee über seine Tochter Julischka. Donnerstag ließ sie mit dicken Tränen in den Augen das Bild von der Wand nehmen, ehe es einen neuen Ehrenplatz in ihrer Villa bekam.