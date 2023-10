Mittwoch um 16.35 Uhr fuhr ein 16-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit ihrem Moped auf der Grafensteiner Landesstraße (L 107) von Klagenfurt kommend in Richtung Grafenstein. Sie wollte in einer Kreuzung nach links abbiegen, setzte den Blinker und verringerte ihre Geschwindigkeit. Der nach ihr fahrende Pkw-Lenker wurde deshalb auch langsamer, ein nachfolgender 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt setzte allerdings zum Überholen an.

Trotz eingeleiteter Bremsung konnte die 16-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern, stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.