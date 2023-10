Zwei Jahre lang besuchte der Sohn von Claudia Setschnagg den Waldkindergarten in Maria Saal. Während dieser Zeit zerbrach sich die Klagenfurterin den Kopf, in welche Schule ihr Kind einmal wechseln soll. "Leider gab es in Österreich keine Schule, die an das Konzept des Waldkindergartens anknüpft."