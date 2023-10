"Es ist alles auf stabiler Ebene", sagt Karl Selden. Der langjährige Vorsitzende der Sektion Klagenfurt des Österreichischen Alpenvereines hört nach 13 Jahren als erster Vorsitzender auf. In den letzten Jahren hat er die Revitalisierung der Klagenfurter Hütte oder den Bau der Jugendherberge in der Fragant um 3,3 Millionen Euro verantwortet. Im Boulderama in Klagenfurt verzeichnete man im Vorjahr 70.000 Besucherinnen und Besucher.