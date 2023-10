Es gibt kaum jemanden in Klagenfurt, der nicht die ein oder andere Erinnerung mit den Lokalen in der Innenstadt verbindet. Die Bars in bester Lage erzählen Geschichten von vielen Generationen, die am Pfarrplatz und in den angrenzenden Gassen bereits legendäre

Partynächte erlebt haben - so auch das "Corso" am Klagenfurter Pfarrplatz. Für den traditionsreichen Gastronomiebetrieb bricht jetzt aber eine neue Ära an.

Unter junger, weiblicher Führung schreibt das "CUBE" nämlich in wenigen Tagen nun ein neues Kapitel Stadtgeschichte. Chiara Tölderer, die vor rund sieben Jahren in die Gastronomie und damit ins "Corso" irgendwie hineinschlitterte und hängenblieb, übernahm die Geschicke des Lokals. Die Klagenfurterin verlieh dem Betrieb einen neuen Anstrich. "Wir haben eine optische Veränderung vorgenommen, daraus hat sich auch der neue Name ergeben", erklärt Tölderer. Das Würfel-Thema spiegelt sich nämlich in der gesamten Einrichtung wider. Neu ist auch das Geschäftskonzept, das für viele Gäste ein Revival ist: Tagsüber als Cafe (von 9 bis 14 Uhr mit Kaffee, Erfrischungsgetränken, Kuchen und diversen Snacks) geführt, lädt das "CUBE" am Abend (ab 18 Uhr) zum Feiern ein.

Mit dem Konzept will die 25-Jährige, die auf ein vierköpfiges Team zählen kann, ein gemischtes Publikum ansprechen. "Ich kenne das Lokal und seine Gäste wie mein Zuhause und sehe hier viel unausgeschöpftes Potenzial", weiß Tölderer, die zum Schluss als Barchefin im "Corso" gearbeitet hat. "Ich freue mich auf gemütliche Vormittage genauso wie legendäre Abende mit guten Drinks und guten Freunden!", freut sie sich auf die Zukunft. Apropos Zukunft: Bereits Ende Oktober findet passend zu Halloween eine "Harry Potter"-Party im "Cube statt.