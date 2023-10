"MFG", "Die Da!?!", "Sie ist weg" – Thomas D, And.Ypsilon, Michi und Smudo haben Musikgeschichte geschrieben. Die Legenden der Fantastischen Vier sind die Gründungsväter der deutschen Hip-Hop-Kultur und stehen nach 33 Jahren im Showbusiness immer voller Energie auf den Bühnen dieser Welt. Am 14. Juli 2024 kommen die deutschen Rap-Stars nach Kärnten, um in der Klagenfurter Ostbucht ein Konzert für Tausende Fans zu geben. Der Karten-Verkauf startet am Mittwoch, dem 11. Oktober 2023.

Mitte der 1980er-Jahre gründeten Michael "Smudo" Schmidt und Andreas "And.Ypsilon" Rieke die Band Terminal Team. 1989 gesellten sich Michael "Michi" Beck und Thomas "Thomas D" Dürr dazu und somit war das Quartett komplett. Ein neuer Name war schnell gefunden – die Fantastischen Vier.

"Jetzt geht's ab"

1991 brachten die vier Stuttgarter ihr erstes Album "Jetzt geht’s ab" auf den Markt. Und es ging ab – Richtung Charthimmel. Die Fantastischen Vier legten ein Jahr später mit "4 gewinnt" kräftig nach. Das Resultat der 33-jährigen Bandgeschichte kann sich sehen lassen: viele Millionen verkaufter Tonträger, unzählige Awards sowie massenhaft Gold- und Platin-Auszeichnungen. Dazu kamen ausverkaufte Hallen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Weitere Stars in der Ostbucht

Die Fantastischen Vier sind aber nicht die einzigen, die die Ostbucht nächstes Jahr "rocken" werden:

Am 5. Juli steigt die dritte Ausgabe der Matakustix Show: 5. Juli 2024. Fix dabei bei der "etwas anderen Heimatshow" sind Tagträumer, der Kärntner 4Gesang und Fancy Chords.

Am Tag darauf, am 6. Juli, gehört die Ostbucht dann Schlagerlegende Howard Carpendale und seinen Fans. Der Sänger, Komponist und Entertainer ist seit Jahrzehnten einer der erfolgreichsten deutschen Künstler, mit mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern.

Am 7. Juli 2024 kehrt dann Andreas Gabalier mit einem weiteren Open-Air-Konzert an den Wörthersee zurück. Sein zweiter Auftritt in der Ostbucht nach der Premiere im Sommer 2023.

Und am 12. und 13. Juli ist dann wieder Zeit für die "Starnacht am Wörthersee".