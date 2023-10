"Funfactory" und "Bollwerk" sind Geschichte, aber die Location am Klagenfurter Gerberweg 46 nicht. Am 17. November eröffnet hier die "Eventstage - powered by GIG". Die zukünftigen Eventstage-Betreiber Rene Schoahs und Christian Aigner wollen mit einem neuen Konzept alle Altersklassen ansprechen. Knapp eine Million Euro werden investiert.

So soll die Eventstage aussehen © Privat

"Die Location hatte zuletzt ein schlechtes Image, deshalb distanzieren wir uns vollkommen vom Bollwerk-Konzept, wir werden keine klassische Disco mehr sein", sagt Schoahs, der gemeinsam mit Christian Aigner eine GIG Bar im Seeparkhotel und eine in Velden führt. Er plant Thementage, mit denen er letztlich alle Bürger ansprechen kann. Vorbild ist die Eventstage Krems, daher sind auch deren Betreiber Luka und Benjamin Aigner in Klagenfurt aufgesprungen. "Da gibt es beispielsweise donnerstags eine Oldie-Night für Paare ab 40 Jahren, freitags Rap mit 1500 Jugendlichen und samstags die größten Hits der 70-er, 80-er- und 90-er-Jahre. Da ist der jüngste Besucher 21 und der älteste 75", so Schoahs.

Rene Schoahs (links) und Christian Aigner © Privat

Durch die Thementage werde auch alles in Bahnen gelenkt. Zwölf Security-Kräfte sollen für Ordnung sorgen, auch der Parkplatz wird überwacht. "Wir werden eine harte Politik fahren", verspricht Schoahs. Die Location selbst sei wegen der Stadtnähe und den überschaubaren Problemen mit Anrainern ideal. Die Eintrittspreise werden zwischen 6 Euro und 8 Euro pendeln. Außer bei Konzerten, da ist mit rund 20 Euro zu rechnen. Mit einem Fassungsvermögen von 2400 Besuchern ist die "Eventstage" eine der größten Locations Kärntens. Gemeinsam mit den Gig-Bars möchten die Betreiber eine Marke vereinen, in jeder Location die einzelnen Stärken ausspielen.