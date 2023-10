Franz Wurmitzer war schon immer sehr naturverbunden, wie er sagt. Vor allem Insekten haben es dem Techelsberger angetan. Und hier speziell jene, die in Kärnten vorkommen und die nicht jeder kennt. Diese holt der leidenschaftliche Hobbyfotograf auch gerne vor die Linse. Der Oleanderschwärmer ist so eine Spezies. Beheimatet in Regionen, in denen es warm ist – vom tropischen Afrika bis zum Mittelmeerraum – zieht es den Wanderfalter auch in nördlichere Gegenden.