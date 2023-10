Emotional geht es am Mittwoch in Moosburg zu. Um 18 Uhr trifft sich der Gemeinderat, um über neun Tagesordnungspunkte zu diskutieren. Brisant wird die Sitzung schon ab Punkt zwei. Hier geht es um einen Beschluss für den Teilbebauungsplan für das umstrittene "Hotel Stallhofen".

In der gleichnamigen Ortschaft soll ein Fünf-Sterne-Hotel mit 250 Zimmern gebaut werden. Anrainer steigen auf die Barrikaden und möchten das 80-Millionen-Euro-Projekt verhindern. Die Bürgerinitiative "Moosburg lebenswert" stößt bei der Politik aber bisher auf taube Ohren. Alles andere als ein Beschluss des abgeänderten Teilbebauungsplans wäre heute ein Wunder.

Platz für nur 40 Personen

Doch die Initiative lässt nicht locker. Sie kündigt an, an der Sitzung teilzunehmen. Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP) befürchtet einen Ansturm, dem der Sitzungssaal im Gemeindezentrum nicht gewachsen ist. Daher stellt er erstmalig Security-Personal ab, das den Einlass regelt. "Im Saal haben nur 40 Personen Platz", sagt Gaggl. Er habe die Aufgabe, "für Sicherheit zu sorgen, damit die Sitzung ordnungsgemäß abläuft. Was ist, wenn etwas passiert? Dann bin auch ich dran", sagt der Bürgermeister. Zudem kann man die Sitzung hier online live mitverfolgen.

Gerüchte, dass er seine Unterstützer auffordert, die Zuschauerränge zu besetzen, dementiert er klar. "Es sind so viele Falschnachrichten im Umlauf. Ich kommentiere sowas gar nicht mehr", sagt Gaggl. Die Initiative kündigte an, sich "friedlich zu verhalten".