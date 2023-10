Die Präsenz von Frauen in Führungspositionen großer heimischer Firmen ist in Kärnten noch relativ klein. Dabei würde es sich nicht nur in Sachen Chancengleichheit lohnen das zu ändern. Wie das Economica-Institut in einer Studie errechnet hat, entgeht der österreichischen Wirtschaft dadurch eine Wertschöpfungspotenzial von 674 Millionen Euro. Mit diesen Zahlen konfrontierte Moderatorin Barbara Haas am Dienstag beim ersten „Female Only“-Wirtschaftstalk der Kleinen Zeitung in der Skybar des Klagenfurter Moser Verdino die Teilnehmerinnen. Doch braucht es Quoten, um mehr Frauen in die Führungsetagen zu bringen?