Metro ist weltweit in 30 Ländern aktiv. 19 Großmärkte stehen in Österreich, einer davon in Klagenfurt. Der Standort im Osten der Stadt wird nun großflächig umgebaut.

Die Non-Food-Fläche verkleinert sich um 41 Prozent, um Raum für sogenannte "Food Service-Distribution"-Flächen zu schaffen, übermittelt das Unternehmen. Zu den drei bestehenden Auslieferrampen kommen sechs neue dazu. Zudem wird eine 900 Quadratmeter große, gekühlte Auslieferungsfläche errichtet. Gesamt wird die Zustellfläche verdreifacht. Im kommenden April sollen die Umbauarbeiten beendet sein. Seit über drei Jahren in Betrieb ist die 13.000 Quadratmeter große PV-Anlage am Dach.

Unternehmen setzt auf Wachstum

Ebenfalls erneuert wird die Kältetechnik. Die bestehende Anlage wird durch eine neue CO₂-Anlage ersetzt. "Diese ist nicht nur energiesparender, sondern verschafft auf der Marktfläche auch den Kunden eine angenehmeres Klima", sagt Johann Dullnig, Geschäftsführer von Metro Klagenfurt. Metro-CEO Xavier Plotitza setzt auf Wachstum: "Wir sind der starke Partner für Profikunden und orientieren uns immer an ihrem Bedarf."