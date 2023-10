Am 1. Oktober wurde im Klagenfurter Rathaus ein Jubiläum begangen. Exakt 100 Tage zuvor hatte die SPÖ die Arbeitsgemeinschaft mit der Bürgermeisterpartei, dem Team Kärnten (TK), und der ÖVP beendet. Seitdem herrscht das freie Spiel der Kräfte. "Es ist konstruktiver als davor, wo die Positionen festgefahren waren. Es gelingt uns innerhalb der Stadtregierung Positionen außer Streit zu stellen. Etwa die Sauna am See, wo es nur noch um Details geht", resümiert Bürgermeister Christian Scheider.