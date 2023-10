Im Schillerpark in Klagenfurt kam es am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, die mit einer brutalen Attacke endete. Dabei schlug ein bisher unbekannter Täter mit einem am Boden liegenden Ast und mit der Faust gegen den Kopf eines 18-Jährigen.

Anschließend flüchtete der Täter. Der 18-Jährige aus Klagenfurt wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ.

Täterbeschreibung laut Zeugenaussagen:

Der Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hat Vollbart, war mit weißer Hose, weißen Schuhen und schwarzem T-Shirt bekleidet.

Zeugen der Auseinandersetzung werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz unter: 059133-2583 in Verbindung zu setzen.