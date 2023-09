Mit Video und Fotoserie. Das World Bodypainting Festival 2023 geht bis 30. September in der Klagenfurter Messearena über die Bühne. Schrill, kreativ und bunt – und voller spannender Einblicke in die Welt der Künstler.

Es ist kunstvoll, es ist schrill, es ist kreativ – vor allem aber ist es bunt. Das World Bodypainting Festival geht seit Dienstag in Klagenfurt über die Bühne. Seit 1998 findet diese farbenfrohe Event in Kärnten statt, heuer erstmals in der Messearena. Nach Seeboden, Pörtschach und dem Goethepark in Klagenfurt in den letzten Jahrzehnten ist dies der neueste Veranstaltungsort.

Am Samstag um 21 Uhr feiert ein besonderer Bewerb sein Comeback: Mithilfe von fluoreszierenden Farben wird das Publikum in eindrucksvollen Showpräsentationen in eine bunte Neonwelt entführt.

Am Samstag öffnen sich ab 12 Uhr die Tore für Besucherinnen und Besucher, die in die bunte Welt des Bodypainting eintauchen wollen. Zahlreichen internationalen Künstlerteams kann bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden. Aber es heißt Geduld an den Tag legen, denn es kann bis zu sechs Stunden dauern, bis die Kunstwerke fertig sind und sich in voller Pracht dem Publikum präsentieren.