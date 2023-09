"Da habe ich als Ehepartner versagt." So offene Worte richtet Oliver Pocher am Donnerstag in einem Instagram- und Facebook-Posting an seine Noch-Ehefrau Amira. Obwohl der Comedian und die aus Kärnten stammende Moderatorin ihre Trennung bekannt gegeben haben, wolle er ihr damit – wie bisher jedes Jahr – zum Geburtstag gratulieren. Heuer werde es vermutlich das letzte Mal sein. Doch während seine Postings bisher, wie er selbst schreibt, oberflächlich gewesen seien, zeigt er sich diesmal ernst.

"Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich", schreibt der 45-Jährige weiter und gibt zu, dass er es im letzten Jahr leider nicht geschafft habe, Amira das zu geben, was sie von ihm erhofft habe. Er sagt auch, dass er noch gerne lange ihr Partner geblieben wäre und das Ende der Beziehung sei schmerzlich, aber er werde es akzeptieren. Im Nachsatz des Postings, das von Bildern schöner Erinnerungen aus ihrer Beziehung begleitet wird, bekräftigt er noch einmal, welch tiefe Gefühle er für die 31-Jährige empfindet: "Wann ist der richtige Zeitpunkt, sein Tinder-Profil wieder zu aktivieren, obwohl es jemand wie Dich kein zweites Mal gibt."