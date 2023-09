In 50er Zone

19-Jähriger raste mit 137 km/h durch Klagenfurt

Der 19-jährige Klagenfurter war Mittwochnacht am Südring in Klagenfurt um 87 km/h schneller unterwegs als erlaubt. Gegenüber der Polizei gab er an, er habe nur kurz beschleunigt.