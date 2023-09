Eine handvoll familiengeführter Hotels gibt es noch in der Kärntner Landeshauptstadt - in wenigen Tagen allerdings eines weniger. Am 1. Oktober stehen die Gäste zum letzten Mal am Frühstücksbuffet des Hotel Zlami in der Getreidegasse in Klagenfurt, dann schließt das Drei-Sterne-Haus für immer seine Pforten.