Über die "equadrat bau GmbH" in Toppelsdorf in der Gemeinde Maria Rain wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Gegenstand des Unternehmens sind Baumeistertätigkeiten, vorwiegend Sanierungsarbeiten und Generalunternehmertätigkeiten, Geschäftsführer ist Walter Drussnitzer.

16 Dienstnehmer und 37 Gläubiger sind betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 440.000 Euro, die Aktiva auf rund 260.000 Euro, wie der KSV 1870 und der AKV Europa bekannt geben.

Erhöhte Kosten sind Mitgrund

"Aufgrund unvorhergesehener Probleme bei drei größeren Bauvorhaben, die Kostenunterdeckungen bei einigen Bauvorhaben nach sich zogen, verbunden mit der Erhöhung der Material-, Energie-, Treibstoff- und Lohnkosten während der letzten Monate, erfolgte die nunmehr festgestellte Überschuldung", so die Schuldnerin zu den Gründen der Insolvenz. Die allgemeine Wirtschaftskrise, die "gravierende, nachhaltige negative Wirkungen auf die Baubranche mit sich gebracht hat, die hohe Inflation sowie ein während der letzten Wochen festgestellter massiver Einbruch an Auftragserteilungen für die kommenden Monate" hätten sich ab Anfang September 2023 auf die Entwicklung der Firma ausgewirkt.

Wie dem KSV1870 bekannt ist, wird vorerst eine eingeschränkte Betriebsfortführung verbunden mit der Teilschließung einer Abteilung angestrebt, um kostendeckende Bauvorhaben abzuschließen. Zur Insolvenzverwalterin wurde Sophie Wagner, Rechtsanwältin in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 24. Oktober statt.