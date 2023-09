Ein weiteres Kapitel in der Causa um den umstrittenen Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost ist aufgeschlagen: "Seitens der Aufsichtsbehörde wird gemäß § 94a Abs. 1 Klagenfurter Stadtrecht 1998 festgestellt, dass für die vom Bürgermeister der Stadt Klagenfurt am Wörthersee am 20. Dezember 2022 getroffene Verfügung betreffend die Dienstvertragsverlängerung von Herrn Magistratsdirektor, Dr. Peter Jost, über das Regelpensionsalter hinaus, die Voraussetzungen des § 73 (des sogenannten Notfallparagrafen, Anm.) nicht vorgelegen sind." Die Gemeindeaufsicht hat diesen Bescheid im April 2023 erlassen. Und diesen hat Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (TK) beim Landesverwaltungsgericht beeinsprucht.