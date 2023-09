Mazda Austria betreibt in Klagenfurt seit vielen Jahren ein Logistikzentrum, Ersatzteile und Zubehör werden von Kärnten aus in 18 europäische Länder – etwa nach Italien, Albanien, Griechenland und in die Türkei – geliefert. Rund 430 Werkstätten werden mit Original-Ersatzteilen und Zubehör des japanischen Autoherstellers beliefert.