Die Kritik am Ordnungsamt in der Kärntner Landeshauptstadt reißt nicht ab. Fast schon täglich landen am Schreibtisch von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) Beschwerden über die Behördeneinheit - vor allem der Umgangston der Ordnungshüter ließe vermehrt zu wünschen übrig. "Mit dem eigentlichen Ziel eines Ordnungsamtes, nämlich der Überwachung des öffentlichen Raumes und eines Bürgerservices, hat das schon lange nichts mehr zu tun", betont Scheider einmal mehr. Mittlerweile schieße das Amt oft über das Ziel hinaus, es habe sich zu einem "Strafamt" entwickelt. Oft fehle es einfach nur an Fingerspitzengefühl. Gespräche mit Ordnungsamtleiter Wilfried Kammerer hätten bis dato nicht gefruchtet.