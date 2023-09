Ein 24 Jahre alter Mann aus Klagenfurt fuhr am Sonntag gegen 20 Uhr mit einem Pkw auf der A 2, bei Krumpendorf in Fahrtrichtung Italien, vor einer Zivilstreife der Polizei. Plötzlich beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und es gelang dem Polizeifahrzeug erst im Bereich Pörtschach wieder, auf das Auto des jungen Lenkers aufzuschließen und eine Geschwindigkeitsmessung durchzuführen.

Dabei wurde, abzüglich der Messtoleranz, eine Geschwindigkeit von 197 km/h gemessen. Der Lenker fuhr schließlich unter Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer in Pörtschach-Ost ab und konnte erst auf der Bundesstraße B 83 angehalten werden. Ihm wurde der Führerschein vorläufig an Ort und Stelle abgenommen.

Zweiter Raser

Ein 42 Jahre alter Mann aus Klagenfurt überholte am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad auf der B 83 im Gemeindebereich von Krumpendorf in einer 70 km/h Beschränkung drei Pkw und beschleunigte dabei sein Fahrzeug auf 150 km/h. Der Führerschein wurde ihm ebenfalls an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.