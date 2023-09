Die Heidi-Horten-Arena, die frühere Stadthalle, am Messegelände in Klagenfurt erstrahlt jetzt nicht nur innen, sondern auch außen in neuem Glanz. Am Freitag wurde die rundum sanierte Eishalle inklusive des neuen "Heidi-Horten-Arena"-Schriftzugs auf dem Vordach des Eingangsbereiches präsentiert.

In der letzten Bauphase, die etwa vier Monate dauerte, ist die gesamte Gebäudehülle erneuert und mit zusätzlichen Dämmungen zur Verbesserung des Energiehaushalts versehen worden. Ein neues Vordach wurde errichtet und Vorkehrungen für eine neue Entfeuchtung am Dach getroffen. Auch im Inneren der Halle hat sich noch etwas getan: Die Geländer bei der Empore Nord und Süd sowie im VIP-Bereich wurden in Glas umgebaut und eine zusätzliche Skybox errichtet.

8,7 Millionen investiert

Die Bilanz der letzten Bauphase: 40 Tonnen Stahl verbaut, 2500 Quadratmeter Fassaden erneuert und 400 Quadratmeter bestehende Dächer saniert. Damit kann die Eishockeysaison termingerecht starten. Für den EC KAC steht das erste Heimspiel nämlich schon am 24. September an. Mit der Fertigstellung der Hallenaußenhülle ist nun auch das letzte Modul des Masterplans zur Erneuerung des Eissportzentrums abgeschlossen.

Die Projektkosten von 8,7 Millionen Euro wurden zur Hälfte von der neuen Namensgeberin Heidi Horten, Ehrenpräsidentin des EC KAC, getragen. 3 Millionen Euro stellte der Bund zur Verfügung. Den Restbetrag wie auch die Kostenüberschreitungen im Zuge beider Bauphasen trägt die Stadt Klagenfurt.