Kennengelernt haben sich Tamara und Patrick Felsberger eigentlich schon vor zehn Jahren. Doch irgendwie haben sich der Gemeindebedienstete und die Kindergartenpädagogin aus den Augen verloren. Beim Bauernball im Jahr 2019 lief man sich wieder zufällig über den Weg. Seitdem sind der 30-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Partnerin ein Paar. Und seitdem ist auch viel passiert.

Im Mai 2021 kam Sohn Michael zur Welt. Der Heiratsantrag war dann eher eine spontane Sache. "Beim Zusammenräumen nach dem Sängerfest im Gasthaus seiner Eltern hat er mich gefragt", erzählt Tamara Felsberger. Am ersten Septemberwochenende wurde geheiratet - standesamtlich in Ebenthal, die kirchliche Trauung fand in Gurnitz statt. Als Trauzeugen standen die besten Freunde des Paares, Daniela Wieser und Hartwig Furian, zur Seite. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz, bei der der Bräutigam seit mittlerweile drei Jahren Mitglied ist, machten eine Maut. Mit 85 Gästen wurden dann im Gasthaus Felfernig gefeiert. Einen Tag später ging es mit dem Sohnemann in die Flitterwochen nach Mali Lošinj.