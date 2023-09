Wegen der Bauarbeiten an der Bahnstrecke werden von Samstag bis zum 14. November einige Züge der Linie S1 zwischen Klagenfurt-Hauptbahnhof und Villach-Hauptbahnhof nicht in Bahnbetrieb sein können. Für diese Züge wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Züge des Fernverkehrs aus Salzburg kommend werden an den meisten Tagen in Villach enden, mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen. Bei einigen Zügen zwischen Friesach und Villach-Hauptbahnhof werden die Fahrzeiten geändert. Die Sonderfahrpläne mit den geänderten Fahrzeiten sind an den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs deutlich sichtbar angebracht.

Kundeninformation

Die Fahrplanänderungen werden durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen in den Zügen und an den Bahnhöfen sowie online unter www.oebb.at und www.streckeninfo.oebb.at bekannt gegeben. Bei Fragen zu den Reisemöglichkeiten stehen die Kundendienstmitarbeiter der ÖBB unter der Telefonnummer 05-1717 zur Verfügung.

Wichtige Hinweise

Die ÖBB weisen daraufhin, dass Anschlussverbindungen während dieser Bauarbeiten nicht gewährleistet werden können. Und bitten darum, genügend Zeit für eventuelle Umstiege einzuplanen: "Der Zustieg in Stationen mit Ticketautomaten oder Ticketschaltern ist ausschließlich mit einem gültigen Ticket gestattet. Beachten Sie bitte, dass der Ticketverkauf in den Bussen des Schienenersatzverkehrs eingeschränkt ist, daher empfehlen wir, Ihre Tickets im Voraus zu erwerben. Fahrräder können während dieser Zeit nicht befördert werden."

Bei Mobilitätseinschränkung und Unterstützungsbedarf soll man sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB Kundenservice unter Tel. 05-1717-5 in Verbindung setzen.