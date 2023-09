Leitungsposten bei der Kärntner Polizei wurden neu besetzt

Mit Fotoserie. Am Mittwoch wurden in der Landespolizeidirektion Kärnten zahlreiche Dekrete übergeben. Sechs Leitungsfunktionen wurden neu vergeben, sechs Polizisten verabschieden sich in den Ruhestand, drei wurden als Lebensretter geehrt.