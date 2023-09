Für das Traditionsgasthaus "Reiterklause" in der Klagenfurter Roseneggerstraße 56 fängt ein neues Kapitel an. Mit Anfang September gaben die bisherigen Pächter aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb auf. Nicole Wrumnig, die Besitzerin der bekannten Lokalität in der Kärntner Landeshauptstadt, ist nun auf der Suche nach einem neuen, geeigneten Pächter.