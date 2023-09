Für das Traditionsgasthaus "Reiterklause" in der Klagenfurter Roseneggerstraße 56 fängt ein neues Kapitel an. Mit Anfang September gaben die bisherigen Pächter aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb auf. Nicole Wrumnig, die Besitzerin der bekannten Lokalität in der Kärntner Landeshauptstadt, ist nun auf der Suche nach einem neuen, geeigneten Pächter.

"Ich will haben, dass der Betrieb so schnell wie möglich weitergeführt wird", erklärt Wrumnig. Die 42-Jährige übernahm 2005 den direkt angeschlossenen Reitstall in Harbach, zwei Jahre später den Gastronomiebetrieb, den sie selbst aber stets verpachtet hat. Der ehemaligen Turnierreiterin - Wrumnig war international bis zur höchsten Klasse im Parcours erfolgreich - schwebt ein Pächter vor, der gute, bodenständige Gerichte den Gästen serviert. Der Bedarf an einem guten Lokal in diesem Stadtteil sei vorhanden, meint Nicole Wrumnig. "Viele Reiter wollen nach ihrem Besuch im Stall essen gehen. Viele Spaziergänger, aber auch Anrainer kehren immer wieder hier ein. Es gibt genug Stammgäste", weiß sie aus Erfahrung.

"Nur noch einziehen!"

Das Lokal selbst bietet im Innenbereich für 60 Gäste Platz, dazu kommt ein großzügiger Gastgarten, ausreichend Parkplätze, eine gut ausgestattete Küche, Mobilar, WC-Anlagen und, und, und. "Der neue Pächter muss eigentlich nur noch einziehen", so Wrumnig.

Die Reiterklause selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück. Zunächst war das Gasthaus, das für seine urige Stimmung und gute Küche bekannt war, nur wenige Meter entfernt beheimatet. Später siedelte das Lokal auf die Reitanlage, war aber weiterhin für seine Küche weit über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannt.