Am Freitag geht in zahlreichen Orten weltweit wieder das Licht aus. Denn als Zeichen gegen die Lichtverschmutzung findet die sogenannte "Earth Night" statt. Ab Einbruch der Dunkelheit, spätestens aber ab 22 Uhr, wird für eine ganze Nacht lang das künstliche Außenlicht reduziert beziehungsweise abgeschaltet. In Kärnten beteiligen sich daran laut den Initiatoren der "Earth Night" offiziell die Städte Klagenfurt und Villach sowie die Gemeinden Bad Bleiberg und Ebenthal. Mitmachen kann aber jeder.

Die "Earth Night", die von der deutschen Naturschutz-Initiative "Paten der Nacht" ins Leben gerufen wurde, findet alljährlich an jenem Freitag im September statt, der am nächsten zur Neumondnacht liegt. Damit will man auf die negativen Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf Biodiversität sowie menschliche Gesundheit aufmerksam machen. Der Umweltdachverband, der die Aktion unterstützt, appelliert an die Politik, ein bundesweites Energiesparpaket auf den Weg zu bringen.