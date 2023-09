Schon vor 2000 Jahren pflegte man am Magdalensberg in rund 1000 Metern Seehöhe einen exquisiten Lebensstil. Nur das Beste aus der Umgebung war gut genug, was man vor Ort nicht bekommen konnte, etwa Olivenöl, importierte man aus dem Ausland. Heute hat sich das Exquisite auf den Gipfel verlagert. Seit 1856 betreibt die Familie Skorianz das örtliche Gipfelhaus. Aus der einfachen Pilgerrast ist im Laufe der Jahrzehnte ein Vier-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich geworden.