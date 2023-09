Obwohl schon seit vorigem Freitag, an dem der Betrieb im Gaudepark aufgenommen wurde, reges Getümmel am Messegelände in Klagenfurt herrscht – so richtig explodieren wird die Stimmung an diesem Wochenende. In der ersten Schulwoche zog es nachmittags vor allem Kinder und Jugendliche in den Gaudepark. Auch Valentin Jorde und Aaron Ogris sind dem Ruf der Fahrgeschäfte gefolgt: "Sky Rocker" oder "Disco Loco" geben den 13-jährigen Burschen "einen gewissen Adrenalinkick". Von (verbotenen) Mutproben, etwa während der Fahrt mit dem "Break Dance" aufzustehen, halten sie jedoch nichts: "Das bringt gar nichts." Auch für Lilly und Naomi Kuschnig sind die Fahrgeschäfte ohne Mutproben "lustig genug".