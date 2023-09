Am Montag, 11. September, hat für die Kärntner Schülerinnen und Schüler wieder der Ernst des Lebens begonnen. In der Mittelschule St. Ursula in Klagenfurt wurde der Anlass genützt, um den Erziehungsberechtigten mitzuteilen, wie ihr Nachwuchs in der Schule erscheinen soll. Und wie nicht. Man lege großen Wert auf eine ordentliche Bekleidung, "das heißt keine Jogginghosen, Hotpants, Leggings, keine zu kurzen beziehungsweise bauchfreien Shirts oder Shirts mit Spaghetti-Trägern etc. Für Röcke und kurze Hosen gilt nicht kürzer als eine Handbreite über dem Knie", heißt es in einem Schreiben. Zudem müssten alle Schulkinder im Sinne der Gesundheitserziehung eine ordentliche Schultasche haben.