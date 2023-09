Anfang Juli übernahm der Allgemeinmediziner und Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, Florian Kamnig, die Räumlichkeiten in der Bäckerteichstraße 1, in denen bis zu seinem Ruhestand Bernd Siding ordinierte.

Von Anfang an war die medizinische Versorgung aller übernommenen und neu dazugekommenen Patientinnen und Patienten das Wichtigste für Kamnig: "Der Übergang zwischen Doktor Siding und mir verlief problem- und nahtlos."

Während eines zweiwöchigen Betriebsurlaubs im August wurde die Ordination umfangreich saniert und modernisiert – neben den neuen Therapieräumlichkeiten und Ordinationen wurde auch ein neues Labor eingerichtet. Diesen Freitag wird die Neueröffnung nun gefeiert.

Der 42-jährige Familienvater Kamnig war zuletzt als Facharzt an der SKA (Sonderkrankenanstalt) für Orthopädie in Villach/Warmbad tätig und bietet in der neuen Praxis das ganze Spektrum der konservativen Orthopädie als Wahlarzt an. Spezialisiert hat er sich auf wirbelsäulennahe Infiltrationen als wirksame Schmerztherapie, wie beispielsweise bei Nervenwurzelblockaden. Als Allgemeinmediziner ist Kamnig als Kassenarzt tätig.