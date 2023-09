Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntag in den frühen Morgenstunden im Ehrentalerbergtunnel in Klagenfurt ereignet. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Sandhof auf ihrer Facebook-Seite berichtet, soll sich ein Pkw überschlagen und zu brennen begonnen haben. Eine im Wagen befindliche Person soll bei dem Unfall teilweise eingeklemmt worden sein.

"Wir haben noch keine gesicherten Informationen zu diesem Unfall erhalten", heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung aus der Landespolizeidirektion. Ersten Informationen zufolge soll die Person verstorben sein. Das könne von der Polizei mit Verweis auf den noch nicht vorliegenden Bericht nicht bestätigt werden.

Im Einsatz waren weiters die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Feuerwehr Kalvarienberg, Polizei, Rotes Kreuz, Asfinag und ein privates Abschleppunternehmen.