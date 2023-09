Die Polizei warnt am Donnerstag vor einem falschen Zivilpolizisten in Klagenfurt. Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr war ein 19-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land auf der St. Veiter Straße stadtauswärts unterwegs. An einer roten Ampel wurde er von einem Mann, welcher sich als Polizeibeamter der Inspektion Annabichl ausgab, aufgefordert, am Straßenrand anzuhalten. Der 19-Jährige beschloss daraufhin, gleich direkt zur nahegelegenen Polizeiinspektion Annabichl zu fahren. Der falsche Zivilpolizist folgte ihm mit einem dunklen Auto. Als der Lenker bei der echten Polizei anhielt, war der falsche Polizist verschwunden.

Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, mindestens 185 cm groß und hat mittellanges, gelocktes Haar. Er sprach Kärntner Dialekt. Bei dem Pkw dürfte es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen Skoda oder VW Golf handeln.

Präventionstipps

Die Polizei gibt Tipps, woran man einen echten Zivilpolizisten erkennt - etwa am Dienstausweis. "Lassen Sie sich diesen zeigen. Der Ausweis zeigt auf der Vorderseite ein Lichtbild in schwarz/weiß sowie die Dienstnummer. Auf der Rückseite finden sich der Vor- und Zuname des Beamten, ebenfalls die Dienstnummer, die ausstellende Behörde sowie das Ausstellungsdatum." Wird man aufgefordert, einen Geldbetrag zu bezahlen, so sollte man immer eine Bestätigung verlangen.

"Hegen Sie weiter Zweifel, wählen Sie die Notrufnummer 133 um abzuklären, welche Polizistin/welcher Polizist tatsächlich im Dienst ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden dafür Verständnis haben und Gauner vermutlich schnell das Weite suchen, wenn Sie die echte Polizei informieren!", so die Polizei in einer Aussendung.