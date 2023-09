Seit mittlerweile vier Jahren gibt es das After Work am Klagenfurter Benediktinermarkt - und es erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auch heuer lud man wieder insgesamt sechs Mal zum Feiern in das Zentrum - am Freitag, 8. September, übrigens zum letzten Mal in dieser Saison. Mit kulinarischen Genüssen, Livemusik und chilligen DJ-Sounds lockt die Veranstaltung Jung und Alt auf den Benediktinermarkt. Doch gerade die chilligen DJ-Sounds entzweien die Meinungen - bei den Gästen, aber auch bei den ansässigen Gastronomen, die sich jeweils mit rund 500 Euro pro After Work-Abend beteiligen.