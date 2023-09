Verzweifelt blickt Silvio Ambrosch auf das Haus seiner Großeltern. In der Weihnachtszeit hätte der Familienvater mit seiner Frau, seiner vierjährigen Tochter und seinem sechsjährigen Sohn hier einziehen sollen. Monatelang arbeitete er am Zubau, damit für alle genug Platz ist. Ob seine Familie und die Großeltern jemals wieder ins Haus in der Ortschaft Goritschach einziehen werden, ist seit dem 7. August aber völlig unklar. In jener Nacht rutschte durch die starken Regenfälle ein riesiger Fels auf das Nachbargebäude. Ein Teil des Hauses, das erst kürzlich eine Familie kaufte, ist zerstört. Diese zwei sowie drei weitere Häuser gelten noch immer als evakuiert.