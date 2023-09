Der Klagenfurter Markus Jordan lebt seinen Traum. Zwölf Jahre lang war der 48-Jährige in Katar im Management namhafter Firmen tätig und für 200 Mitarbeiter verantwortlich. Vor wenigen Jahren kehrte er aus familiären Gründen der Halbinsel am Persischen Golf den Rücken und machte in seiner Geburtsstadt Klagenfurt sein Hobby, das Fischen, zum Beruf. "Durch Zufall sah ich, dass das Areal rund um den Polsterteich zum Verkauf stand", erzählt der Vater eines Sohnes. Seit knapp zehn Jahren zählt der Fischteich mit dem Häuschen, das Jordan auch bewohnt, sein Eigen. Mittlerweile hat sich die Anlage im Klagenfurter Stadtteil Viktring zu einer wahren Oase für Ruhesuchende und Feinschmecker entwickelt.