Eröffnet werden die Tage der Alpen-Adria Küche, präsentiert von der Kleinen Zeitung, in Klagenfurt am 7. September - das genaue Programm gibt es hier.

Ein paar spezielle Tipps gefällig?

Eine Meile für den Genuss

Angebotsmäßiger Höhepunkt der Tage der Alpen-Adria Küche ist die Genussmeile von 14. bis 16. September im Zentrum von Klagenfurt. Mehr als 50 Aussteller präsentieren ihre Produkte. Die Genussmeile hat Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Experte für Orange Wein

Sašo Dravinec, einer der führenden Gourmetexperten Sloweniens, bringt „den“ Experten für Orange Weine, Primož Lavrenčič, nach Klagenfurt. Am 8. September um 18.30 Uhr werden im Weinkeller Jäger (Beethovenplatz) herausragende Weine verkostet. Anmeldung: 0 69 9/173 486 05.

Das große Winzerfest

Ausgezeichnete Kärntner Winzer präsentieren beim zweiten Winzerfest in der Osterwitzgasse ihre Produkte. Noch bis Samstag (Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr). Anmeldungen bei „Die Kosterei“ (Telefon 0 67 6/650 00 60 und beim Gasthaus „Zum Heiligen Josef“ (Telefon 0 46 3/500 807.

Auch die Stadtwinzer sind beim Winzerfest mit dabei © Thomas Hude

Eisgras, was ist das?

Alpen-Adria Food Lab: Eisgras, was ist das? Diese Frage wird am 14. September in der Hafenstadt beantwortet (16.30 Uhr). Reservierungen unter der Telefonnummer 046 3/287 46 30. Spannend: In drei Eissorten werden die verschiedenen Stadien des Getreides „verfolgt“.

Kirchtag im Lakesidepark

Der Lakesidepark wird am 21. September ab 15 Uhr zum Kirchtagsplatz – mit Schießbude, Kinderunterhaltung, Livemusik und natürlich jeder Menge kulinarischen Angeboten. Auch Gegrilltes steht an diesem Tag auf der Speisekarte. Der Eintritt ist frei.

Alles Lamm

Kroatisch zubereitetes Lamm am Spieß, Lammstrudel, Lammragout und vieles mehr wird beim Lammfest beim „Schoafbauer“ in Moosburg aufgetischt (9. September, ab 12 Uhr, Tuderschitzer Weg 22, Eintritt frei). Livemusik gibt es von Remo „Cesare“ Zauchner und der Sängerrunde Gallin.

Starkoch zu Gast

Starkoch Uroš Stefelin greift alte slowenische Rezepte auf und verpackt sie in zeitgemäße Küche. Zu erschmecken am 17. September, 18 Uhr, im „Das Lendring“. Das Menü kostet 95, die Weinbegleitung 45 Euro. Anmeldungen unter der Nummer 0 67 6/930 41 41.