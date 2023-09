Kärntner Bergsteiger (30) nach 200 Meter tiefem Sturz verstorben

Ein 30-jähriger Kärntner war mit zwei Bergkameraden auf dem Täschhorn in den Walliser Alpen in der Schweiz unterwegs. Er entschied sich zur Rückkehr. Dabei dürfte er rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt sein.