Ein Vierteljahrhundert hatte das Harley-Treffen Zeit, sich in Kärnten zu etablieren. So lange brauchte die zahlungskräftige Kundschaft nicht, um die Tourismusbranche zu überzeugen. Auch, wenn im Sog der GTI-Gegner die Kritik an Motorevents lauter wird. „Das Harley-Treffen kann man nicht mit einem Tuning-Treffen vergleichen. Der Veranstalter ist um Regeln bemüht. Die European Bike Week hat eine erheblich größere Akzeptanz. Diesen Weg gehen wir weiter“, entgegnet Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See.

Seit Mittwochabend ist zudem mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags auf der Faaker-See-Insel die Verlängerung bis 2030 fixiert.